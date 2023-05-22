Canik Belediyesi Yaza Merhaba Şenliği'nde Çocuklar Eğlendi

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği Yaza Merhaba Şenliği'nde çocuklar yaz aylarını sevinç ve coşkuyla karşıladı. Eğitici ve eğlenceli oyunlar, müzikal gösteriler ve yarışmalarla gönüllerince eğlenen çocuklar, şenlikte kendileri için özel olarak oluşturulan etkinlik alanlarında güneşli havanın tadını çıkardı.

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği şenlikte çocuklar doyasıyla eğlendi.

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği Yaza Merhaba Şenliği'nde çocuklar yaz aylarını sevinç ve coşkuyla karşıladı. Eğitici ve eğlenceli oyunlar, müzikal gösteriler ve yarışmalarla gönüllerince eğlenen çocuklar, şenlikte kendileri için özel olarak oluşturulan etkinlik alanlarında güneşli havanın tadını çıkardı. Doğu Park'ta gerçekleşen şenliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte çocuklara birbirinden güzel hediyeler veren, onlarla birlikte oyunlar oynayıp

sevinçlerine ortak olan Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Başkan İbrahim Sandıkçı, etkinliğin gerçekleştiği Doğu Park'ta vatandaşlar ile sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Sandıkçı'dan müjde

İlçede düzenlenen 'Yaza Merhaba Şenliği'nde çocuklarla yakından ilgilen, onlarla sohbet edip oyunlar oynayan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Onların en iyi şekilde eğitim alması için gerekli ortamları oluşturup, kendilerine olan her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz şenlik vesilesiyle kıymetli yavrularımızla bir araya geldik. Onlar oyunlarımızla hem eğlendiler hem öğrendiler. Burada birçok güzel dostluklar edindiler. Çocuklarımızın tebessümü bizler için dünyalara bedel. Onların yüreklerindeki sevince ortak olduk. İlçemizde yaz döneminde her sene olduğu gibi dolu dolu bir etkinlik takvimi çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bekliyor. İlçemizde ilerleyen süreçlerde birbirinden güzel etkinlikler, kültür ve sanat programları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar hediyelerle neşelerine neşe kattı

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği etkinlikte keyifli vakit geçiren çocukların neşesi hediyelerle ikiye katlandı. Milletvekili Karaaslan ve Başkan Sandıkçı, şenlik sonunda çocuklara hediyeler verdi. Çocuklara pek çok hediyelerin verildiği programda ayrıca her çocuğa uçurtma armağan edildi. Uçurtmalarını rüzgara karşı uçuran çocuklar, etkinlik sonunda Milletvekili Karaaslan ve Başkan Sandıkçı ile hatıra fotoğrafı çekindi. Canik Belediyesi etkinlikte çocuklara ve vatandaşlara ikramlarda bulundu. - SAMSUN