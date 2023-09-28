Canik Belediyesi Ödüllü Hayvan Dostu Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlı toplumlar yetiştirmek için programlar gerçekleştiren, ilçe genelinde oluşturduğu mama ve su üniteleri ile veteriner hizmetleri başta olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, hayvanlarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

2 Ekim 2023 tarihine kadar başvuruların kabul edildiği ve hayvan dostu nesillerin temelini oluşturmak, onların korunması konusunda toplumda bilinç oluşturulması hedeflenen Canik Belediyesi Hayvan Dostu Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren katılımcılar birbirinden değerli ödüllerin sahibi olacak.

Son başvuru 2 Ekim

Çocuklar ve gençlerde hayvan sevgisi oluşturmak ve tüm canlılara karşı saygılı nesiller yetiştirmek için çalışmalarına devam eden Canik Belediyesi, ilçede düzenleyeceği fotoğraf yarışmasıyla hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturacak. Katılımcılar, her yaş grubundan tüm amatör ve profesyonel katılımcılara açık olan yarışmaya, fotoğraf kompozisyonu içerisinde evcil hayvanına yer verdiği fotoğraflarla katılabilecek. Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Canik Belediyesi Ödüllü Hayvan Dostu Fotoğraf Yarışması hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen katılımcıların belediyenin internet adresini ziyaret edebileceği, son katılım tarihinin 2 Ekim 2023 olduğu ve katılımcıların fotoğrafları sitede belirtilen mail adresine göndermesi gerektiği bildirildi. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, 3 Ekim tarihinde ilçede düzenlenecek olan Canik Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği'nde oluşturulacak sergide görücüye çıkacak.

Canik Belediyesi Ödüllü Hayvan Dostu Fotoğraf Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan katılımcılar, 3 Ekim 2023 tarihinde ilçede gerçekleştirilecek olan Canik Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği'nde açıklanacak. - SAMSUN