Canik Belediyesi, Güvenli Parklar Projesi ile ilçedeki parkların güvenliğini sağlıyor

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Güvenli Parklar Projesi ile ilçede bulunan tüm parkları 7 gün 24 saat gözetim altında tutuyor. Her yaştan vatandaşın vakit geçirdiği parklara kurulan son teknoloji güvenlik kamera sistemleri ile ilçedeki parkların güvenliği sağlanıyor.

Canik Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile ilçedeki parkların güvenliğini güvenlik kameraları ile sağlıyor.

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Güvenli Parklar Projesi ile ilçede bulunan tüm parkları 7 gün 24 saat gözetim altında tutuyor. Her yaştan vatandaşın vakit geçirdiği parklara kurulan son teknoloji güvenlik kamera sistemleri ile ilçedeki parkların güvenliği sağlanıyor.

Belediye tarafından ilçeye kazandırılan Güvenli Parklar Projesi kapsamında ilçede bulunan tüm parklara kurulan güvenlik kamera sistemleri kuruluyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri adına kurulan güvenlik kamera sistemleri ile ilçedeki parklar 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

"Çocuklarımız için parklarımızı denetim altında tutuyoruz"

Güvenli Parklar Projesi ile ilçedeki parkların gözetim altında tutularak güvenliğinin sağlandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ilçemizde bulunan tüm parklarımıza güvenlik kamera sistemleri yerleştirdik. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız güvenli bir şekilde keyifli zamanlar geçirebilmeleri için parklarımızı denetim altında tutuyoruz. Kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz son teknoloji ve gece görüş sistemi olan güvenlik kamera sistemlerimizle herhangi bir güvenlik problemi yaşanmaması adına parklarımızı 7 gün 24 saat gözetim altında tutuyoruz" dedi.

İlçede vatandaşların hizmetine sunulacak olan yeni parklara da güvenlik kamera sistemlerinin kurulacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemize vatandaşlarımızın nefes alacağı, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçireceği yeni parkların yapımına hızla devam ediyoruz. Modern ve yeni nesil oyun gruplarının yer aldığı parklarımıza, süratle güvenlik kamera sistemlerinin kurulumlarını da gerçekleştiriyoruz. Böylelikle parklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ilk andan itibaren güvenliklerini de sağlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN