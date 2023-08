Çanakkale Şehidi Süleyman Ateşli, Köyünde Anılıyor

Çanakkale savaşında şehit düşen Süleyman Ateşli, köylüleri tarafından Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaptırılan temsili mezarın başında anılıyor.

Çanakkale savaşında Osmanlı'nın önemli vilayetlerinden olan Sivas'tan da pek çok asker şehit oldu. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Emlakkaracaören köyü nüfusuna kayıtlı Sofu Ömer oğlu Süleyman Ateşli de onbinlerce genç gibi şehit oldu. Ancak Ateşli'nin cenazesi köyüne ulaştırılamadı, Çanakkale'de defnedildi. Akrabaları ve köylüler, Ateş'in mezarını ziyarete gidemedikleri için köyde temsili bir mezar yaptı. Torunları ve köylüler, bu temsili mezarı ziyaret ederek, Ateş için Fatiha okuyor.

"Biz onların sayesinde buralarda yaşıyoruz"

Çanakkale şehidi Süleyman Ateşli'nin torunu Ömer Ateşli, şehitler sayesinde bu topraklarda yaşayabildiklerini belirterek, "Biz onların sayesinde buralarda yaşıyoruz. Her sene şehit düşme anında gelip burada, temsili kabirde onu anıyoruz ve dualar ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Buradan her geçtiğimizde dua okuyoruz. Bizim aile geniş ve şu an sayamayacak kadar torunu var. Buraya herkes gelip duasını ediyor, ziyaret ediyor, bayramlarda devamlı burada toplanıyoruz. Ben 75 yaşındayım. Dedemizin nasıl yaşadığını biz de torunlarımıza anlatıyoruz. Onlara o günleri unutmamaları için devamlı hatırlatıyoruz, bunlarla yaşıyoruz" dedi.

"Çanakkale'ye gidemiyoruz, hikayesini burada yaşatıyoruz"

Çanakkale şehidi dedesinin adını taşıyan Süleyman Ateşli ise, sürekli Çanakkale'ye gidemedikleri için anıt mezar yaptırdıklarını ifade ederek, "Gerçek mezarı Çanakkale'de ama biz buraya anıt mezar yaptık. Biz sürekli Çanakkale'ye gidemiyoruz, hikayesini burada yaptığımız anıt mezarda anlatıyoruz" diye konuştu. - SİVAS