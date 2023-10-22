Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çanakkale Sarıcaeli köyünde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ziraat alanında alevler ve dumanlar yükseldiğini görenler, ALO 177 yangın ihbar hattını aradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan yangın söndürme helikopteri, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ÇANAKKALE