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Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğal gaz ana dağıtım borusu delindi

Biga'da Sakarya Mahallesi Hasan Özden Sokak'ta doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Olay sonucunda bölgede büyük panik yaşandı ve araç ve yaya trafiği kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.