Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğal gaz ana dağıtım borusu delindi
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Biga'da Sakarya Mahallesi Hasan Özden Sokak'ta doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Olay sonucunda bölgede büyük panik yaşandı ve araç ve yaya trafiği kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Büyük paniğin yaşandığı bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Biga'da Sakarya Mahallesi Hasan Özden Sokak'ta saat 14.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Borudan basınçla çıkan doğal gaz nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis ekipleri cadde üzerinde bulunan iş yerlerini, kafeleri boşaltarak, caddeye giriş çıkışı kapattı. Yetkililer, vanayı kapatarak gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı bölgede önlem aldı. - ÇANAKKALE