Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Bayramiç beyazının dondurması yapıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen Bayramiç beyazı meyvesinden yapılan dondurma, tanıtıldı. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu.

Çanakkale'de, Avrupa Birliğince (AB) coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin dondurması yapıldı.

Kendine has kokusu ve lezzetiyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetiştirilen nektarin çeşidi, Bayramiç Ziraat Odasının Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yaptığı başvuru ile 2013 yılında tescillendi.

Bayramiç'te 5 bin 500 dekar alanda yıllık 15 bin ton üretilen meyvenin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayramiç Kaymakamlığı ve Bayramiç Ziraat Odası işbirliğiyle dondurması üretildi.

Kentteki bir pastanede satışa sunulan dondurmanın tanıtımı, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile Ziraat Odası yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Erdem Karadağ, gazetecilere, Bayramiç beyazı meyvesinin Bayramiç bölgesi ve Kaz Dağları arasında yetişen endemik bir meyve olduğunu söyledi.

Bu meyvenin coğrafi tescil işareti tescillenmiş bir ürün olduğunu hatırlatan Karadağ, şöyle devam etti:

"AB tarafından tescillenen ülkemizin 7'nci sıradaki ürünüdür. Meyvemizin endemik ve az bulunuyor olması büyük önem arz ediyor. Özellikle kayısı, erik, şeftali gibi meyvelerin aromalarının karışımını oluşturduğu için daha büyük bir öneme sahiptir. Genellikle bebek maması, marmelat veya başka ürünler halinde de kullanabilmektedir. Bugün burada dondurmasını yaparak ürünü daha katma değerli ürün haline getirebilmek için bu meyvemizi ileri zamandalar yurt dışına pazarlamak ve ihracatını yapabilmek için bazı denemeler yapıyoruz. Bugünde dondurma denemesini yaptık. Gayet başarılı oldu. Gerçekten dondurmasının tadına bakanlar çok beğendi."

"Ülkemize has Bayramiç dondurması ortaya çıkmış oldu"

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş da bu nektarin çeşidinin ilçeye özgü olduğunu dile getirdi.

Taş, Bayramiç beyazının kendine has lezzetinin olduğunu ifade ederek, "Bunu dondurmaya çevirerek yine ülkemize özgü bir tat ortaya çıkarmak istedik. Bu şekilde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bu çalışma başlatıldı. Böyle ülkemize has Bayramiç dondurması ortaya çıkmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Bayramiç beyazı dondurmasını tatmaya davet ediyoruz." dedi.

İş yeri sahibi Yusuf Döndüoğlu ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine denetim esnasında uğradıklarını belirtti.

Yetkililerin, bu ürünün dondurmasını yapma fikrini kendilerine ilettiğini aktaran Döndüoğlu, "Biz de 'yapalım' dedik ve değerlendirmeye aldık. Dondurmasını yaptık, herkese sunduk. Herkes tadından memnun kaldı. Herkesi Bayramiç beyazı dondurmasını tatmaya davet ediyorum. Bayramiç beyazını kendi has tadı, kokusu, aromasıyla yaptık. Tamamen katkı maddesi içermeyen doğal bir dondurma." diye konuştu.

Tanıtımın ardından katılımcılara dondurma ikram edildi.