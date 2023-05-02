Çanakkale gezisinden dönen öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Ankara'ya dönen öğrencileri taşıyan otobüsün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Kazada ölen öğrencinin öğretmen annesi ve ablası da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi bugün toprağa verilecek.

ÇANAKKALE gezisinden Ankara'ya dönen öğrencileri taşıyan otobüsün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen Çağan Özgen Çelik'in (12), öğretmen annesi Fatma Cömert (42) ile ablası Ecem Çelik'in (16) aynı kazada yaralandığı ortaya çıktı. Fatma Cömert'in, farklı okullarda eğitim gören çocuklarını kendi okulunun gezisinde görevli olduğu için yanında götürdüğü öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Cenk Yakın Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okulun düzenlediği Çanakkale gezisinin ardından otobüsle Ankara'ya dönüş için yola çıktı. Öğrencileri taşıyan Kemal Arslan yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, dün sabah saatlerinde Bursa- Ankara Karayolu Şehitler Kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada şoför Kemal Arslan ile öğrencilerden Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Ölen Kemal Arslan ve Çağan Özgen Çelik'in cenazeleri ise Ankara'ya getirildi.

Kazada hayatını kaybeden şoför Kemal Arslan ise Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle düzenlenen cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.