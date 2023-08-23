Çanakkale'deki Orman Yangınına Müdahale Eden Ekiplerin Kahramanlığı

Çanakkale'de büyüyen orman yangınına müdahale eden orman ve itfaiye ekiplerinin alevlerin arasına araçlarını sürerek gösterdikleri kahramanlık anları kameraya yansıdı. Şiddetli rüzgar ve yön değiştirme ihtimaline rağmen ekipler, yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Yangın nedeniyle bölgede tahliyeler ve ulaşım kısıtlamaları yaşanıyor.

'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada

Çanakkale'de dün gece rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale eden orman ve itfaiye ekiplerinin adeta alevlerin ortasına araçlarını sürdükleri anların görüntüleri ortaya çıktı

Radar tepesinde orman yangınına canla başla müdahale eden itfaiye ve orman personelinin o anları kameraya yansıdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de dün başlayan ve 1500 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına müdahale karadan ve havadan devam ederken, dün gece orman ve itfaiye ekiplerinin canla başla alevlerin arasına araçlarını sürüp yangına müdahale ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı. Şiddetli rüzgara ve alevlerin yön değiştirme ihtimaline karşı alevlerin arasına araçlarıyla giren itfaiye personeli ile müdürü arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı. İtfaiye personeli müdürüne ne yapacağız diye sorarken müdürü ise, "Devam ediyoruz, bir şey olmaz" diyerek yangını söndürmek için araçlarıyla alevlerin arasına hareket etti.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar Köyü'nde 5 ev, Yağcılar Köyü'nde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi.

Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, belediye itfaiye ekipleri, Hava Meydanları İtfaiye ekipleri ve çevre ilçe ve illerden gelen orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Dün gece rüzgarın 70 kilometre hıza ulaştığı anlarda Radartepe'deki ormanlık alanda çekilen görüntüler olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Çanakkale Orman ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin arazözlerini alevlerin içine sürüp yangını söndürmek için canla başla çalıştıkları anlar kameraya yansıdı.

Nefes almanın çok güç olduğu, sıcaklığın da hayli yükseldiği bir ortamda itfaiye ve orman ekipleri alevlere suyla müdahale etti. Bir personel müdürüne ne yapacağız diye sorarken, müdürü ise, "Devam ediyoruz. Bir şey olmaz" diyerek ona moral verdi.

2 binden fazla itfaiye, orman ve diğer personelin bölgedeki hummalı çalışması sürüyor.