Çanakkale'deki Orman Yangını Sonrası Köylülere Hayvan Yemi Yardımı

Çanakkale'de meydana gelen orman yangını sonrasında köylülerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için devlet kurumları ve hayırseverler destek sağlıyor. Yangında zarar gören köylerdeki ihtiyaç sahiplerine saman ve yemler dağıtılıyor.

Çanakkale'de iki gün süren orman yangınının ardından köylülere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamalarında devlet kurumları ve hayırseverler tarafından destek sağlanıyor.

Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde 22 Ağustos'ta başlayan ve yoğun çabalar sonucu 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın, 9 köyün de bulunduğu 4 bin 80 hektar alanda etkili oldu.

Yangında, köylülerin hayvanlarını otlattığı alanların da zarar görmesi nedeniyle yem ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine hayırsever vatandaşlar da yangın bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçti.

Çanakkale Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanı olan ihtiyaç sahipleri belirlendi.

Hem kurumların organizasyonu hem de hayırseverlerin desteğiyle temin edilen saman ve yemler, kamyonlarla köylere ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Ulupınar Köyü Muhtarı Kenan Doğan, AA muhabirine, köylerinin yangında büyük hasar gördüğünü, 7 ev ve bir o kadar ahırın yandığını, 35 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Hayvanların yem balyalarının da yandığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Kendi imkanlarımızla kurtarabildiğimiz kadarıyla kurtardık. Köylülerimiz evlerine dönmeye başladı. Yaşlılarımızı göndermiştik, hayvanları olanlar ayrılmadı. Bugün devletimiz aracılığıyla köyümüze balya, yem getirildi. İnşallah arkası gelir çünkü bu daha başlangıç. Hayvanları olanların en başta yem ve samana ihtiyacı var. Hayvanları araziye saldın, nerede otlatacaksın? Saldın dışarı, şu anda gidecek yer yok, ot yok, yayla yok. Köylüler yapılanlardan memnun. Allah razı olsun devletimizden."

Ulupınarlı besicinin elinde yangından geriye sadece bir dana kaldı

Belen köyünde yaşayan Zahide Ece ise köyün erkeklerinin yangını önlemek için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ece, hayvanları da olduğu için köyden hiç ayrılmadıklarını, mecburen beklediklerini anlattı.

Yangın sonrası hayvanlarını otlatacakları iki tarlanın kaldığını, sürülerin bunun çevresinde beklediğini bildiren Ece, "4-5 sürü var orada bekliyorlar, konaklıyorlar. Hepsi canını zor kurtardı." dedi.

Mahmut Yılmaz da yangın nedeniyle 35 küçükbaş hayvanının telef olduğunu, 400 bin lira değerinde samanının kül olduğunu, ahır ve ağılının hasar gördüğünü ifade etti.

Yangından kurtarmayı başardığı 5 ineğinden 4'ünü otlatacak yer ve yem bulamadığı için satmak zorunda kaldığını, sadece bir danasının kaldığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yangın köyümüze Saraycık tarafından geldi. Alevlerin yaklaştığını görünce hayvanlarımızı köyün dışında bir yere götürdük. Damda 3 bin balya samanım vardı, hepsi yandı. Damlarım yandı. Götürdüğüm yeri duman basınca koyunları kaybettik. Ormanın içinde 35 koyunum yandı. Yangın sonrası bir danam kaldı. Onun da ne olacağı belli değil. Sıfırı tükettik, hiçbir şeyimiz kalmadı. 20 yılda, 50 yılda yapabildiğimizi 5 dakikada kaybettik. Bunu toparlamaya benim ömrüm yetmez."