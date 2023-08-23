Çanakkale'deki Orman Yangını Nedeniyle Köyler Boşaltılıyor

Çanakkale Damyeri mevkiinde başlayarak, büyüyen yangına havadan ve karadan hummalı bir şekilde müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle son olarak, 3 köy ve 3 mahalle daha boşaltılacak.

Çanakkale Damyeri mevkiinde başlayarak, büyüyen yangına müdahale edilmeye devam ediliyor. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıkan yangında bin 500 hektarlık alanın etkilendiği bunun yarısının orman yarısının da ekili alanlar olduğu kaydedildi. Boşaltılan 9 köyde de 9 ev yanmış, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef olmuştu. Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi ise sürüyor.

Devam eden yangınla nedeniyle son olarak, 3 köy ve 3 mahalle tedbir amaçlı boşaltılarak, vatandaşlar yurda yerleştirilecek.

Konu ile ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Aşağıokçular köyü, Salavat ve Andıktaşı Mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi. - ÇANAKKALE