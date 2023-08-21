Çanakkale'de Ziraat Alanlarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında ziraat alanlarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İki hayvan damının zarar gördüğü yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ayvacık'ın Gedene mevkii yakınlarında ziraat alanlarında henüz belli olmayan bir nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti. İki hayvan damının zarar gördüğü yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE