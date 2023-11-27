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Çanakkale'de Yıldırım İsabet Etti: 4 Asker Yaralandı

Çanakkale'de sağanak yağışın etkili olduğu bir anda, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım isabet etti. Olayda 4 asker yaralandı ve tedavi altına alındı.