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Çanakkale'de Yıldırım İsabet Etti: 4 Asker Yaralandı

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Çanakkale'de sağanak yağışın etkili olduğu bir anda, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım isabet etti. Olayda 4 asker yaralandı ve tedavi altına alındı.

Çanakkale'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 4 asker tedavi altına alındı.

İki gündür sağanağın etkili olduğu kentte, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının yer aldığı Nara Burnu'na yıldırım isabet etti.

Olay anında bu mevkide bulunan 4 asker yaralandı. Askerlerin 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbiren gözlem altında tutuldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

Nara Burnu Çanakkale Hava Durumu Yaşam Haberler

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