Çanakkale'de Yıldırım İsabet Etti: 4 Asker Yaralandı
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Çanakkale'de sağanak yağışın etkili olduğu bir anda, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım isabet etti. Olayda 4 asker yaralandı ve tedavi altına alındı.
Çanakkale'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 4 asker tedavi altına alındı.
İki gündür sağanağın etkili olduğu kentte, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının yer aldığı Nara Burnu'na yıldırım isabet etti.
Olay anında bu mevkide bulunan 4 asker yaralandı. Askerlerin 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbiren gözlem altında tutuldukları öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam