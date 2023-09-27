Çanakkale'de Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saat 15.39 sıralarında ilçeye bağlı Cevizli köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu ormanda başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 72 personel bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.