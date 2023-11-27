Çanakkale'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 4 Asker Yaralandı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu'na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE