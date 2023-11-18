Çanakkale'de Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Yaşam Haberleri
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangında, yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Yangın, kısa sürede söndürüldü ancak adamın cenazesi hastane morguna götürüldü.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde bir evde çıkan yangında, yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Sarıcaeli köyünde yaşayan Yahya Duru'nun (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duru'nun komşularının alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi buradan alınıp Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam