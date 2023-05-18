Çanakkale'de trafik kazası: Anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden Gaye Aydemir (23) ile oğlu İsa Aydemir (2) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Türk Bakacak köyünde meydana geldi. Beytullah Aydemir yönetimindeki 10 PN 392 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobil sürücüsü Beytullah Aydemir yaralanırken, yanındaki eşi Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Aydemir, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE VE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir için Biga ilçesindeki Bademlik Cami'nde, bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törenden önce Aydemir'in yakınları taziyeleri kabul etti. Anne-oğulun cenazesi bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Çiçeklidede Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)