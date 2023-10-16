Çanakkale'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte son 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde emniyet kemeri, hız ihlali, alkol ve cep telefonu kullanımı gibi konular üzerinde duruldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte son 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımıyla ilgili denetimleri devam ediyor.

Kentte 1-15 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde 1327 araç ve sürücüsü ile 2 bin 203 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Trafik ekipleri, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülerine cezai işlem uyguladı.