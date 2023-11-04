Çanakkale'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışma yaptı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için dün sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte bu akşam saat 18.45 itibariyle sağanak etkili oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Çanakkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. (DHA)