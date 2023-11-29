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Çanakkale'de Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler ve vatandaşlar, öğrencilerin kaldığı bir yurdun bodrum katının su altında kaldığını gördü. Temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşarken, öğrencilerin kaldığı yurdun bodrum katı su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Çanakkale'nin de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından Çanakkale'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrencilerin kaldığı bir yurdun bodrum katı ise su altında kaldı. Ekiplerin bölgede yaptığı temizlik çalışması devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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