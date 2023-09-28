Çanakkale'de Sağanak; Dere Taştı, Balıkçı Teknesi Battı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan deredeki bir balıkçı teknesi batarken, yollarda su birikintileri oluştu.

1) ÇANAKKALE'DE SAĞANAK; DERE TAŞTI, BALIKÇI TEKNESİ BATTI

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan deredeki bir balıkçı teknesi batarken, yollarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin dün Çanakkale ve çevre ilçelerine 'sarı' kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinde Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yer yer etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle yollarda ufak çaplı su birikintileri oluştu. Ayrıca ilçede bulunan Çınarlıdere çayında yükselen su seviyesi nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.