Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter, uçak ve arazözlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, 2 uçak, karadan ise 8 arazöz, 92 personelle müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE