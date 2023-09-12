Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, 2 uçak, karadan 8 arazöz, 92 personelle müdahale edildi. Örtü yangını şeklinde devam eden yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE