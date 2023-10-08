Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'a bağlı Güzelköy'deki ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam