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Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.