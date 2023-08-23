Çanakkale'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.