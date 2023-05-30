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Çanakkale'de Leylek Yavruları Yuvada Görüntülendi

Çanakkale'de Leylek Yavruları Yuvada Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan leylek yuvasında yumurtadan çıkan 4 leylek yavrusu görüntülendi. Yavru leylekleri her türlü tehlikeye karşı bir leyleğin dönüşümlü olarak yuvada beklediği, diğer leyleğin de yiyecek getirdiği köylülerce belirtildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan leylek yuvasında yumurtadan çıkan 4 leylek yavrusu görüntülendi.

Küçükpaşa'da köylülerce önceki yıllarda demir ağ direkten yapılan leylek yuvasına her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayında gelen göçmen kuşu leyleklerin yumurtadan 4 tane yavru leylek çıkardıkları görüntülendi. Yavru leylekleri her türlü tehlikeye karşı bir leyleğin dönüşümlü olarak yuvada beklediği, diğer leyleğin de yiyecek getirdiği köylülerce belirtildi.

Anne leylek dört yavrusunu Kocabaş çayında yakaladığı balıklar ile büyütüyor. Eylül ayı geldiğinde leylekler, tekrar göç ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çanakkale Yaşam Haberler

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