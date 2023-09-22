Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Çanakkale-Çan kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selçuk Ö. (39) idaresindeki 17 ACY 196 plakalı kamyonet, Çanakkale-Çan kara yolunda yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Selçuk Ö. ile araçta bulunan Bahri D. (44) ve Yasin C. (22), yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam