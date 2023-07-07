Çanakkale'de Gün Batımını İzlemek İçin Gittiği Uçurumdan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de gün batımını izlemek için gittiği uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, erkek arkadaşı ile tatil yapan Yeşim Demir (39) gün batımını izlemek için gittikleri Polente mevkiinde, uçurumdan yuvarlanarak, hayatını kaybetti.Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada'ya tatile gelen Yeşim Demir, erkek arkadaşıyla birlikte 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını izleyen ikili, iddiaya göre havanın kararmasına rağmen uçurum kenarında alkol alarak vakit geçirmeye devam etti. Bir süre sonra ise Demir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ancak, Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Demir'in erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan Demir'in, cansız beden otopsi için Sahil Güvenlik botu ile Çanakkale'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam