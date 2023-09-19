Çanakkale'de Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Törenlere Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Gaziler Tarafından Atatürk büstüne çelenk konularak başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirildi. Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Programın ardından Lapseki Belediyesi tarafından kutlama programına katılan gaziler ve protokol üyelerine Sahil Sosyal Tesislerinde kahvaltı verildi.

Kahvaltının ardından Lapseki Belediyesi tarafından özel yaptırılan bir tarafında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi diğer tarafında Türk bayrağı olan çerçeveli tabloyu programa katılan gazilere, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından verildi. - ÇANAKKALE