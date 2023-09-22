Çanakkale'de freni patlayan kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.25 sıralarında Çanakkale-Çan kara yolunun 26'ncı kilometresinde merkeze bağlı Kirazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Selçuk Özen (39) idaresindeki 17 ACY 196 plakalı kamyonet seyir halindeyken freni patladı. Kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile kamyonetteki yolcular Bahri Duran (44) ve Yasin Ceylan (22) hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hafif şekilde yaralanan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE