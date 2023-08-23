Çanakkale'de çıkan orman yangınında hayvanların kurtarılması sosyal medyada yankı uyandırdı

Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen bir köydeki hayvanların jandarma tarafından kurtarılması ile bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen bir köydeki hayvanların jandarma tarafından kurtarılması ile bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, çevredeki köylerden Kayadere köyünde de etkili oldu.

Yangının ilk saatlerinde bölgeye giden haberci Tekin Uğurlu, Kayadere'de yaşananları sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı. Yangının boyutunu ve etkilerini ortaya koyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez ve askerlerin hayvanları kurtarmak için verdiği mücadelenin yanı sıra bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin Uğurlu tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Uğurlu, AA muhabirine, sahada olduğu için paylaşımlarının sosyal medyadaki yansımalarını takip edemediğini, görüntülere gösterilen ilgiden kendisini arayanlar aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

Kayadere köyüne yangını görüntülemek amacıyla gittiğini belirten Uğurlu, şöyle konuştu:

"Oraya gittiğimizde herkes can telaşındaydı, bir panik vardı. Ahırlar içinde mahsur kalan hayvanlar vardı, sahipleri yoktu. Biz de hem görevimizi yapmaya çalışıyorduk hem de canları kurtarmaya çalışıyorduk. Keçiler, tavuklar vardı. Kamil albayımız geldi sağ olsun. Çok çalışkan bir komutanımız. Onun, korumasının ve diğer jandarma arkadaşların kümese girdiğini gördüm. Allah razı olsun onlardan. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtardık. Daha sonra gittim baktım, hepsi kurtulmuştu. Ölen, telef olan hayvanları gördüğümüzde nasıl üzülüyorsak yaşayan canları gördüğümüzde de gurur duyuyoruz. Komutanlarımızla da gurur duyuyorum."