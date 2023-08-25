Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel, 790 kara aracı katıldı. Yangının başladığı andan itibaren ateş savaşçıları canla başla çalıştı. 48 saat dolmadan yangın kontrol altına alındı. 7 vatandaş müşahede altında, 1 gönüllü hafif yaralandı. Can kaybı olmadı.

Çanakkale ruhuyla mücadele ettiler... Yangını 48 saat dolmadan kontrol altına aldılar

Ateş savaşçılarının mücadelesi kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin mücadelesiyle kontrol altına alındı. Ateş savaşçılarının canla başla mücadelesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'deki orman yangını 48 saat dolmadan kontrol altındı. Yangın söndürme çalışmasına 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel, 790 kara aracı yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hava taşıtları 2 bin 828 sorti yaptı, 9 bin tona yakın su kullandı. İHA'lar da yangın noktalarının tespit ve müdahalede çok önemli görev yaptı. Yangının başladığı andan itibaren canla başla çalışan ateş savaşçıları ise ne gece ne gündüz dinledi. Çanakkale ruhuyla mücadele eden ateş savaşçılarının müdahaleleri hem havadan, karadan kameraya yansıdı.

Bakan İbrahim Yumaklı ise, "Yangının yerleşim yerine yakın bir araziden çıktı, sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, Orman Teşkilatı, AFAD'ın koordinasyonunda diğer tüm kurumlar, STK'lar, gönüllüler, Çanakkale ve Türk Milleti'nin emeği, duası ve desteğiyle 48 saat dolmadan orman yangınını kontrol altına aldıklarını belirterek, "Çanakkale Ruhu'nu bir kez daha bütün Türkiye'ye gösteren çalışanlara teşekkür ediyorum. 7 vatandaşımızın müşahade altında olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımızın kronik rahatsızlığı vardı. 1 gönüllümüzde hayati tehlike olmayan yaralanma söz konusu idi. Herhangi bir tehlike ve sorun oluşturacak durum yok. Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti" diye konuştu.