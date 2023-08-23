Çanakkale'de Büyük Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de devam eden büyük orman yangınına müdahale eden 8 söndürme uçağı ve 26 helikopter defalarca sorti yaparak denizden su aldı. Güzelyalı Beldesi'nde plajda yüzen tatilciler ise hem Çanakkale Boğazı'nı kaplayan kara dumanları, hem de hava taşıtlarındaki ekiplerin canla başla çalışmasını hüzünlü gözlerle izlediler.

Çanakkale'de devam eden büyük orman yangınına müdahale eden 8 söndürme uçağı ve 26 helikopter defalarca sorti yaparak denizden su aldı. Güzelyalı Beldesi'nde plajda yüzen tatilciler ise hem Çanakkale Boğazı'nı kaplayan kara dumanları, hem de hava taşıtlarındaki ekiplerin canla başla çalışmasını hüzünlü gözlerle izlediler.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını bin 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekipler yangını çevrelese de bazı noktalarda rüzgarın şiddetiyle alevler yeniden yükseliyor.

Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi.

Hava taşıtları da Çanakkale merkeze çok yakın mesafedeki yangın bölgesine su taşıyabilmek için defalarca denize sorti yaptı. Güzelyalı Beldesi sahilinde tatil yapan vatandaşlar da bir yandan deniz keyfi yaptı, diğer yandan hava taşıtlarını ve yangını izlediler.

Yangının büyük oranda çevrelendiği, söndürme ve soğutma çalışmalarının bu gece boyunca da devam edeceği kaydedildi. - ÇANAKKALE