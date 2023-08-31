Çanakkale'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna 'Vira Bismillah' Diyerek Başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü balıkçı barınağı'nda, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Bu gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesi, 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, duaların ardından gırgır tekneleriyle denize açıldı.

Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi önünde gerçekleştirilen av sezonu açılış törenine, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, daire müdürleri ve balıkçılar katıldı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi.

Çanakkale'de av sezonuna hazır olduklarını belirten balıkçı Ali Aksoy, "Arkadaşlar ağ ve tekne bakımlarını yapıyorlar. Hazırlıklarımızı tamamladık. Cihaz bakımları da yapılıyor. Şuanda denizde hamsi ve sardalye balığı var. İnşallah hayırlı bir av sezonu olur. Ucuz balık yiyeceğiz" dedi.

Av sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Balıkçı Sami Koç, "Sezona hazırız. Ağ tamirimizi bitirdik. Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Denizden bu sezon umutluyuz. İnşallah bu av sezonunda çok hamsi tutacağız. Piyasalardaki fiyatları düşüreceğiz. Halkımız bu av sezonunda ucuz balık yiyecek" diye konuştu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, "Bu gece yarısı inşallah bölgemizde avcılık sezonu açılmış olacak. İlimiz su ürünlerinde de çok önemli bir potansiyele sahip. İlimizde toplam da 843 balıkçı gemisi çalışıyor. 671 kilometre kıyı şeridine sahip olan ilimiz Muğla'dan sonra ikinci en uzun kıyıya sahip olan ildir. Marmara Denizi, Ege Denizi, Boğazlar ve aynı zamanda adalara sahip olmamız bizim potansiyel av ve avcılık sahalarına sahip olduğumuzu bizlere gösteriyor. Güzel bir sezon geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2023-2024 su ürünleri av sezonu için dua edildi. Protokol, kurdele keserek av sezonunun açılışını yaptı. Balıkçılar, gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesinde 'Vira Bismillah' diyerek, gırgır tekneleriyle denize açıldı. - ÇANAKKALE