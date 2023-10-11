Çanakkale'de ağaç üzerinde ayı yavrusu görüntülendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ağaç üzerinde ayı yavrusu görüntülendi. Cep telefonu ile ayıyı görüntüleyen yolcunun, çekim sırasında ayı yavrusu ile diyaloğunda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yenice'nin Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Aşağıçavuş köyüne yolcu götüren taksici Ümit Aynalı (43) yol kenarında mola verdikleri sırada ormanlık alandaki bir ağacın üzerinde ayı yavrusu olduğunu gördü. Takside bulunan bir yolcu da cep telefonu ile ağaç üzerindeki ayı yavrusunu görüntüledi. Yolcunun cep telefonuyla ayıyı görüntülediği sırada, "Evet, ayı bey merhaba. Nasılsın ayı, iyi misin. Keyifler nasıl, diken batmıyor mu, burası çok dikenli. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Ayı tepki vermiyor, kulağı sağır herhalde" sözleri ilginç görüntüler oluşturdu. - ÇANAKKALE