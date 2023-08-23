Çanakkale'de 26 Saati Aşkın Süredir Devam Eden Orman Yangını İHA ile Görüntülendi

Çanakkale'de başlayan ve 26 saati aşkın süredir devam eden orman yangınının başladığı anlar, insansız hava aracı (İHA) kamerasıyla görüntülendi. Rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince, bölgede 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olan yangının başlamasına ilişkin İHA ile çekilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, Damyeri mevkisinde yerleşim alanı yakınında bir arazide yükselen dumanlar görülüyor.