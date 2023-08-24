Çanakkale-Çan kara yolu yangın sonrası ulaşıma açıldı

Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangının ardından Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açıldı. Yangın sonrası yapılan açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangının ardından Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açıldı.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangını kontrol altına alınmış olup, can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapatılmış olan Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açılmıştır. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makinalarının soğutma çalışmalarını yoğun olarak yaptıklarından dolayı sürücülerin dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE