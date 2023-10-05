Çanakkale Boğazı'nda Su Alan Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda su almaya başlayan 'KIYEM-1' isimli teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda su almaya başlayan 'KIYEM-1' isimli teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı boğazında gezintiye çıkan içinde 4 kişinin bulunduğu 24 metre uzunluğundaki KIYEM-1 isimli tekne su almaya başladı. Teknede bulunanların telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam