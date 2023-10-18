Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Lapseki Balıkçı Barınağı'na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Lapseki Balıkçı Barınağı'na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki açıklarında, 16 metre uzunluğundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE