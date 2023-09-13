Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Adatepe önlerinde 9 metre uzunluğunda ve içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki'ye yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam