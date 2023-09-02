Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan bir teknenin makineleri arızalandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından müdahale edilen tekne, balıkçı barınağına yanaştırıldı. 4 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için Sarıçay'daki balıkçı barınağına çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına yanaştırıldı.
Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Kepez mevkisi önlerinde arızalandı.
Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
4 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek arızanın giderilmesi için Sarıçay'daki balıkçı barınağına yanaştırıldı.