Çanakkale Balıkçıları Yüzlerce Kasa Yavru Kupes Balığını Denizle Buluşturdu

ÇANAKKALE'de balıkçılar, ağlarına takılan yüzlerce kasa yavru kupes balığını denize geri saldı.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, önceki gün 'Çalı Balıkçılık' isim teknesiyle Bozcaada açıklarına balık avlamak için açıldı. Ağlarını denize bırakan balıkçılar, bir süre sonra ağlarını toplamaya başladı. Karabiber ve tayfası, bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde yavru kupes balığı olduğunu anladı. Balıkçılar da yüzlerce kasa yavru kupes balığını denize bıraktı. Karabiber, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.