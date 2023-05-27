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Camiye giren yılan tedirgin etti

Camiye giren yılan tedirgin etti

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda ki yılan cemaati tedirgin etti. Caminin içine giren boz yılan din görevlisi ve cami cemaatini tedirgin etti. Vatandaşlar yılanı kendi imkanlarıyla yakalayarak camiden çıkarttı. Yılan yeniden doğaya salındı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda ki yılan cemaati tedirgin etti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkez Fatih Mahallesi Camine gelen din görevlisi Abuzer Karşılayan minberin yakınında yılanı fark etti. Caminin içine giren boz yılan din görevlisi ve cami cemaatini tedirgin etti. Vatandaşlar yılanı kendi imkanlarıyla yakalayarak camiden çıkarttı.

Yılan yeniden doğaya salındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Adıyaman Fatih Cami Yaşam Haberler

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