Cami bahçesine giren yılan doğaya salındı
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Sivas'ta cami bahçesinde görülen yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Cami bahçesine giren yılan doğaya salındı
SİVAS - Sivas'ta cami bahçesinde görülen yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Havaların ısınmasıyla beraber sıkça rastlanan yılan görüntülerine bir yenisi Sivas'tan eklendi. Kızılırmak Mahallesi Moralibaba Caddesi üzerinde bulunan İmaret Cami bahçesine yılan girdi. Cami cemaatinin ihbarı üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Bahçede bulunan su giderinin içerisine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yakalandı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.