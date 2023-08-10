Çamaşır makinesini temizleyen sirke, karbonat ve limon formülü! Paketi yeni açılmış hale getiriyor

Uzun yıllar kullanılan elektronik eşyalar bakıma ihtiyaç duyabiliyor. Çamaşır makinesinin eski performansını vermediğini düşünenlerin aklına kireçlenme problemi geliyor. Bakımsız kalan makinelerde çamaşırlar kötü kokabiliyor veya temizlenmiyor. Evde uygulayabileceğiniz pratik sirke ve karbonat karışımıyla makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Beyaz eşyalar yıllar içinde ilk zamanki performansından uzaklaşabiliyor. Çamaşır makinesi de bu yıpranmadan payını alıyor. Boruların tıkanması ve su akışının engellenmesiyle ortaya çıkan kireçlenme problemi çamaşırların temizlemesine engel oluyor. Çamaşırların eskisi gibi temizlenmediğini gördüğünüzde makinenizin temizlenme zamanı gelmiş olabilir.

Kireç birikimini temizlemek için makineyi ayda bir kez boş programda çalıştırabilirsiniz. Her kullanım sonrasında makinenin içini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. İç kısımda kalan nem uzun vadede kireçlenmeye neden olmaktadır.

Kireçlenmenin bir diğer sebebi fazla deterjan kullanımından kaynaklı köpüklerdir. Unutmayın, fazla deterjan hem çamaşırların daha çabuk yıpranmasına neden olur hem de makinenin ömrünü kısaltır.

Makinenin içinde birikmiş kirler, deterjan kalıntıları makinenin çalışmasını zorlamaktadır. Bunları temizlemek için üretici firmanın sağladığı temizleyicileri de kullanabilirsiniz. Bu temizleyicileri makineye ekledikten sonra boş bir programda çalıştırabilirsiniz.

Tüm bu yöntemlerin yanı sıra kötü kokulardan kurtulmak için sirke ve karbonat formülünü deneyebilirsiniz. Kireçlenme önleyici formülle daha temiz çamaşırlar elde edebilirsiniz.

SİRKE VE KARBONAT FORMÜLÜ

Makinenin içinde kalan kireç ve kirleri çıkarmak için sirke kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sirkeyi makinenin haznesine ekledikten sonra, makinenin iç kısmına bir çorba kaşığı karbonat koyabilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra çamaşır makinesini 1 saat kadar normal bir programda çalıştırabilirsiniz.

LASTİK KISMINI SİLMEYİ UNUTMAYIN

Makinenin iç aksamları kadar dış aksamlarının temiz kalması da önemlidir. Lastik ve kapak kısımlarında kalan kirler kötü koku oluşumuna neden olabilir. Makine temizliği yaparken bu kısımlara da dikkat etmek gerekiyor.

Makineyi limonla temizlemeden önce fişini çekmeyi ihmal etmeyin. 1 adet limonu kestikten sonra, limon suyuyla makinenin kazan kısmını silin. Sonrasında lastik ve kapağı silebiirsiniz.

Bu işlemleri yaptıktan sonra makineyi en kısa programda çalıştırın. Limon artıkları temizlendikten sonra daha ferah ve güzel bir koku elde edebilirsiniz.

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