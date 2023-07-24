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Cam Kemik Hastası Sezer Dede'nin Polis Arabasına Binme Hayali Gerçekleşti

Yaşam Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde cam kemik hastası Sezer Dede'nin polis aracına binme hayali gerçekleştirildi. Bafra Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekibi, Cam Kemik hastası Sezer Dede'yi (31), polis arabasıyla evinden aldı. Babası Ali Dede refakatinde Bafra ilçesinde tur attırılan Sezer Dede çok mutlu olduğunu söyledi. Dede, 'Arka Sokaklar dizisinin de etkisiyle polis arabasında siren çalarak gezmeyi çok istiyordum. İsteğimden haberdar olan polis abilerim sağ olsunlar dileğimi yerine getirdi. Hepsine minnettarım.' dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde cam kemik hastası Sezer Dede'nin polis aracına binme hayali gerçekleştirildi.

Dede'nin hayalinden haberden olan Bafra Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekibi, Cam Kemik hastası Sezer Dede'yi (31), polis arabasıyla evinden aldı.

Babası Ali Dede refakatinde Bafra ilçesinde tur attırılan Sezer Dede çok mutlu olduğunu söyledi.

Dede, "Arka Sokaklar dizisinin de etkisiyle polis arabasında siren çalarak gezmeyi çok istiyordum. İsteğimden haberdar olan polis abilerim sağ olsunlar dileğimi yerine getirdi. Hepsine minnettarım." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam

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