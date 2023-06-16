Cam kemik hastası kardeşler pasta eşliğinde karne sevinci yaşadı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde evlerinde eğitim görme imkanına kavuşan 5 cam kemik hastası kardeşler, hayalleri olan karnelerini öğretmenleri tarafından hazırlanan pasta eşliğinde aldı.

Batman'ın Sason ilçesi Orta Mahallede, yaşları 8 ile 18 arasında değişen ve cam kemik hastalığı yüzünden yaşam mücadelesi veren 5 kız kardeş, devlet desteğiyle okuyor. Çocuklarının hastalığı yüzünden zorlu bir yaşam mücadelesi veren ailenin çocukları, Songül (13), Zehra (11), Tülay (15), Nurcan ve Sema Yaşar doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor.

Cam kemik hastası kız kardeşler, kaymakamlıkça ilçe merkezinde kiralanan eve yerleşti ve en büyük hayalleri olan eğitim hizmetine kavuştu. Her birine eğitim seviyelerine uygun öğretmen görevlendirilen kız kardeşler, evinde eğitim görerek yıl sonu münasebetiyle öğretmenleri tarafından hazırlanan pasta eşliğinde karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Kardeşleri evinde ziyaret ederek karne sevinçlerine ortak olan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, daha önce köyde yaşan cam kemik hastası öğrencileri ilçe merkezine taşıyarak eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için yaşlarına göre eğitim verildiğini söyledi. Bozkurt, "Köyde kalan öğrencilerimizin eğitim almaları zordu. Valimizin ve kaymakamımızın desteğiyle onları ilçe merkezine taşıdık. Burada her türlü eğitim imkanından rahatça faydalanabiliyor ve evlerine gelen öğretmenlerimiz tarafından en iyi şekilde yetiştiriliyorlar. Bugün de karne günü onların karne sevincine ortak olduk. Öğrencilerimiz çok zeki ve başarılıdır. Onların gözündeki pırıltıyı görünce bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Öğrencileriyle birlikte çok güzel bir dönem geçirdiklerini belirten öğretmenlerden Rabia Akgöl, "Çocuklarımız çok azimli ve isteklidir. Onlarla birlikte çok güzel bir dönem geçirdik. Önümüzdeki yılda da beraber olacağız" diye konuştu.

Öğrencilerin öğretmenlerinden Buse Bulut ise "Aralık ayında eğitme başladık. Kızlarımız çok azimli ve istekli. Önümüzdeki dönemde beraber olacak daha başarılı eğitim öğretim yılımız olacak. Onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerimi çok seviyorum"

Karne sevinci yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten kardeşlerden Zehra Yaşar, "Öğretmenlerim sürekli eve gelerek bizlere ders verdiler. Bugün de buraya gelerek bizim karnemizi verdiler. Çok mutlu olduk. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.