Cam balkona sıkışan güvercin kurtarıldı

Isparta'da düştüğü cam balkondan bir türlü çıkamayan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan güvercin tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Cam balkona sıkışan güvercin ekipler tarafından kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da düştüğü cam balkondan bir türlü çıkamayan güvercin, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye tarafından kurtarıldı.

Isparta'da merkeze bağlı Çünür mahallesi 245 caddede bulunan bir binanın ikinci katındaki cam balkona bir kuşun düştüğü ve tüm çırpınmalarına rağmen bir türlü kurtulamadığı fark edildi. Çevredeki vatandaşlar cam balkonda sıkışan güvercini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri balkona ulaştı. Ekipler oldukça dar olan cam balkonda sıkışan güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercin tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.