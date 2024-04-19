Çalışan annelere ve bakıcılara yönelik sunulacak olan 325 Euro'luk destek için başvuru detayları araştırılıyor. Anne desteği, Avrupa Birliği'nin desteklediği bir proje kapsamında SGK tarafından uygulanıyor. Detaylar hakkında güncel bilgilere ulaşmak için takipte kalın. Çalışan annelere ve bakıcılara verilen destek için şartlar neler? Destekten kimler faydalanabilir?

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

AB tarafından geliştirilen ve SGK tarafından uygulanacak olan anne ve bakıcı desteği başvuru tarihi henüz duyurulmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çalışan annelere ve bakıcılara dair uygulanacak olan 325 euro destek için henüz şartlar belli olmadı. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.