Çalışan annelere ve bakıcılara verilen destek için şartlar neler? Destekten kimler faydalanabilir?
Çalışan anneler ve bakıcılar için sağlanan desteklerin şartları ve bu desteklerden kimlerin faydalanabileceği merak ediliyor. Bu desteklerin amacı, çalışan annelerin iş hayatına devam edebilmelerini kolaylaştırmak ve çocukların bakımını üstlenen kişilere maddi yardımda bulunmaktır. Desteklerden faydalanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor ve bu şartlar destek türüne göre değişiklik gösteriyor.
Çalışan annelere ve bakıcılara yönelik sunulacak olan 325 Euro'luk destek için başvuru detayları araştırılıyor. Anne desteği, Avrupa Birliği'nin desteklediği bir proje kapsamında SGK tarafından uygulanıyor. Detaylar hakkında güncel bilgilere ulaşmak için takipte kalın. Çalışan annelere ve bakıcılara verilen destek için şartlar neler? Destekten kimler faydalanabilir?
ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
AB tarafından geliştirilen ve SGK tarafından uygulanacak olan anne ve bakıcı desteği başvuru tarihi henüz duyurulmadı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çalışan annelere ve bakıcılara dair uygulanacak olan 325 euro destek için henüz şartlar belli olmadı. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.