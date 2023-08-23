Çalılık yangınında onlarca zeytin ağacı küle döndü...Kadın itfaiye eri yanan ağaçları böyle söndürdü

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan ot yangınında onlarca zeytin ağacı yandı. İçin için baca gibi yanan ağaçları itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çıktı. Yol kenarındaki kuru otlardan başlayan yangın kısa sürede ağaçlık alana yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki evlerin sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yakındaki ev sakinleri büyük korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çok büyümeden kontrol altın alındı. Yangında onlarca zeytin ağacı içten içe yandı. Ekipler baca gibi yanan zeytin ağaçlarına dakikalarca soğutma yaptı.